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وزير الري السوداني الأسبق: لابد من وضع برنامج مفصل بشأن مفوضات سد النهضة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عثمان التوم وزير الري السوداني الأسبق، إن المرحلة الأولى من المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم يكن بها أي خلافات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية بدأ بها الخلاف.

وأضاف "التوم"، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لابد من وضع برنامج مفصل بشأن عمليات التفاوض، وحول ملء وتشغيل سد النهضة وليست بالفترة القصيرة، مشيرا إلى تضرر السودان ومصر من الملء.

وأشار وزير الري السوداني الأسبق، إلى أن الاجتماع المقبل وهو مقرر عقده السبت المقبل، لابد أن يكون هناك برنامج للمفاوضات، وترك الأمر للوزراء الثلاث بالري والموارد المائية، موضحا أنهم يملكون الخبرة لإنهاء الأمر، وألا تكون المفاوضات دائرة حول حلقات مفرغة.

يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا اعتبارًا من السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن سد النهضة، وفق ما أعلن مسئولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء.

وقال مسئولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إنّ الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي فبراير الماضي، حسبما ذكرت مجلة "جون أفريك".

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