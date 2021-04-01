أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.





كما ارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاماً خلال الشهر الماضي.





وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمس خطة إنفاق بقيمة تريليوني دولار على البنية التحتية في الولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد ما بعد الوباء.





عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمائة، ما يعادل 12.80 دولار ليصل إلى مستوى 1728.40 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.93.