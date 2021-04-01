Advertisements

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

كما ارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاماً خلال الشهر الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمس خطة إنفاق بقيمة تريليوني دولار على البنية التحتية في الولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد ما بعد الوباء.

عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمائة، ما يعادل 12.80 دولار ليصل إلى مستوى 1728.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.93.

أخبار تهمك

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ يوم

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

08:54 م

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

09:20 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة