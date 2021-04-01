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مستشار الرئيس يحذر من الأمان الزائف بعد التلقيح ضد كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، محذرا من الشعور بالأمان نتيجة الحصول على اللقاح، معقبا: "هذا شعور زائف بالأمان".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الحصول على اللقاح يوفر مناعة جزئية للشخص، ويقلل حدة المضاعفات حال الإصابة، مؤكدا أن التطعيم متوفر للمصريين.

وأضاف أن مصر حصلت على كميات ضخمة من لقاح كورونا كورونا حتى الآن، متابعا: "في كميات جاية من اللقاح الفترة المقبلة".

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