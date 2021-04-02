ماجدة خير الله تسخر من مسلسل "الملك" لعمرو يوسف: "أحمس يتيم ومالوش أهل يسألوا عنه!"











سخرت الناقدة ماجدة خير الله، من مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف، المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2021.وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت خلاله: "لما تم الإعلان عن مسلسل خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، وظهرت صورة لعمرو يوسف، الدنيا قامت وجهات كتيرة اعتبرت اختيار ممثل بشرته تميل للشقرة وعيونه ملونه إهانة لشخصية لها قيمة كبيرة في التاريخ الإسلامي".وأضافت: "وطبعًا تراجعت الشركة المنتجة عن اختيارعمرو يوسف وأجلت مشروع مسلسل خالد بن الوليد!!.. ولكن لما طرح اسم عمرو يوسف وترشيحه لأداء شخصيه أحمس، ارتفعت أيضا الأصوات المعترضة لنفس الأسباب وهي أن عمرو يوسف مش مناسب مطلقا بتاتًا لأداء الدور".وتابعت: "ولكن يبدو أن أحمس يتيم ومالوش أهل يسألوا عنه! فهو للبعض مجرد قائد مصري عظيم هزم الهكسوس!، أما خالد ابن الوليد فشخصية عربية لها مكانة في التاريخ الإسلامي وما نقدرش نهزر أو نستهتر في تقديمها!! وبلاد عربية كتير هتعترض وتطين عيشتنا".