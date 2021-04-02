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تامر مرسى يطرح برومو "القاهرة كابول" لطارق لطفي (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المنتج تامر مرسي، البرومو الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول" بطولة الفنان طارق لطفى، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ونشر المنتج البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج للعمل، المقرر عرضه عبر شاشة “CBC”.

ويظهر في الإعلان الترويجي أبطال العمل طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، وحنان مطاوع ويدور العمل حول محاولة درامية لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب.

ومسلسل “القاهرة كابول"، بطولة كلا من طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.

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طارق لطفي تامر مرسي القاهرة كابول

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