"مرور القاهرة" تناشد المواطنين تقليل الحركة على محور الكورنيش

ناشد المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، المواطنين بتقليل الحركة على محور الكورنيش، وكذلك المناطق المحيطة بالاحتفال بموكب المومياوات الملكية.





وتابع "عجاج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن المرور سيغلق ميدان التحرير بشكل كامل يوم السبت، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة 8.30 مساءً، استعدادًا للاحتفال بالموكب الملكي.





خطة من الإدارة العامة للمرور

إلى ذلك، أعدت كلًا من الإدارة العامة للمرور، مرور القاهرة، مرور الجيزة خطة مرورية بشأن التحويلات المرورية التى سيتم العمل بها خلال الإحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على النحو التالى:





ميدان طلعت حرب: القادم من ميدان طلعت حرب وصبرى أبوعلم، عليه الدخول بشارع محمود بسيونى إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة أو إتجاه مناطق شرق القاهرة





أو إتجاه محور رمسيس، لمناطق وسط المدينة وإتجاه الكورنيش إتجاه مناطق شمال القاهرة.





ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض: القادم من رمسيس والكورنيش، يجب عليه الدخول لميدان الشهيد إتجاه شارع رمسيس، أو إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق شرق القاهرة إتجاه محور الجلاء للعودة إتجاه رمسيس والجلاء إتجاه مناطق الشمال من الكورنيش أو إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة.





كوبرى أكتوبر أعلى منزل الهيلتون: القادم من مناطق الجيزة، عليه الإستكمال بكوبرى أكتوبر وعدم النزول منزل الهيلتون إتجاه الكورنيش إتجاه خط سير المومياوات.





أعلى أكتوبر أعلى منزل الشهيد القادم من الجيزة: القادمين من مناطق الجيزة، عليه الإستكمال إتجاه كوبرى أكتوبر وعدم النزول إتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.





الكورنيش واللجنة المركزية: القادم من نفق كمال الدين صلاح.. عليه الإستكمال إتجاه محور الكورنيش إتجاه مناطق شمال القاهرة أو الدخول يمينًا إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس إتجاه مناطق وسط المدينة أو إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق شرق القاهرة أو إتجاه مطلع أكتوبر إتجاه الجيزة.





ميدان البستان: القادمين من شارع الجمهورية.. عليه الدخول إلى شارع صبرى أبوعلم إتجاه ميدان طلعت حرب إتجاه محمود بسيونى أو الدخول يمينًا شارع قصر النيل إتجاه مناطق وسط المدينة.





البستان وطلعت حرب: القادمين من شارع البستان.. يجب عليه الدخول يمينًا إتجاه شارع طلعت حرب إتجاه ميدان طلعت حرب إتجاه شارع قصر النيل إتجاه مناطق وسط المدينة ومناطق شرق القاهرة، أو عليه الإستكمال شارع محمود بسيونى فيمينًا إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إتجاه مناطق شمال القاهرة ومناطق الجيزة.



