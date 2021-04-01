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موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للرحيل إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب 5 يوليو.

موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يوليو.

ولا يملك الفارس الأبيض سوى فرصة واحدة فقط لعبور دور المجموعات لنسخة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، من خلال الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة السادسة.

ويحتل الفارس الأبيض وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين.

ويتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر ثانيا برصيد ثماني نقاط، فيما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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