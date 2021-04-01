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إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباتر

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق  الأول بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه استعدادا لملاقاة سيراميكا كليوباترا بعد غد السبت بإستاد الإسماعيلية، في إطار الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المحلى.

القائمة ضمت ٢٥ لاعبا وجاءت كالتالي:-

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي.
خط الدفاع.. حسين السيد، رضوان شريفي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، محمد عمار، مروان صحراوى، عبد الله جمعة،محمد بيومى، مصطفى فارس.
خط الوسط.. محمود دونجا، محمد حسن، محمد عادل، مدحت فقوسة، زياد طارق، نادر رمضان، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مدبولي.
خط الهجوم.. أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.

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