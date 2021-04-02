Advertisements

زاهي حواس: تمثال رمسيس الثاني سافر باريس بباسبور.. وبيع شعره سبب عودته

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أن رحلة سفر تمثال الملك رمسيس الثاني إلى باريس كانت عام 76، وأنه سافر بباسبور واستمر لـ6 أشهر في باريس، وهناك طبيب فرنسي حصل على شعر رمسيس الثاني ووضعه في خزنته وتوفى ثم قام نجله ببيع الشعر.

وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن نقل رمسيس التاني من محطة مصر جعل الشعب المصري باكمله يسهر ليرى مشاهد انتقاله وتحريكه الساعة الـ1 ليلًا من محطة مصر ووصل للمتحف المصري الكبير، وهو تمثال 83 طن وكان يسير بطرق وشوارع القاهرة.

وأوضح أنه تم وضع التمثال في مكانه في المتحف المصري الكبير منذ 9 أشهر، مؤكدًا أن إبراهيم محلب هو من تولى نقل التمثال ووصل سليم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحف التحرير زاهي حواس رميسس الثاني

أخبار تهمك

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن تمثال رمسيس الثاني

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

غموض حول موقف انضمام نجم الأهلي للمنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ 33 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

زاهي حواس: أشكر السيسي ومدبولي على اهتمامهما الكبير بمشروعات الآثار

انتقادات لتمثال رمسيس المقام حديثًا أمام معبد الأقصر.. و"الفجر" تكشف الحقيقة (صور)

حواس عن أزمة تمثال الأقصر: "هناك خطأ بالترميم والمنتقدين ليس لهم إنتاج سوى على الإنترنت" (فيديو)

زاهي حواس يروج للسياحة المصرية عبر التلفزيون الايطالي

الصور الأولى لتمثال الملك رمسيس الثاني بعد انتهاء ترمميه بالأقصر

الكشف عن تمثال لأحد كهنة الإله "حتحور" داخل قطعة أرض بميت رهينة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

12:44 ص

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة