"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

قدم الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، دعوة للجميع بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لاستمرار فتح المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي واصطحاب المصلى الشخصي خلال الذهاب إلى المسجد، كما أن دورات المياه سيتم غلقها، ولذلك على المصلي أن يذهب إلى المسجد متوضئا.





ولفت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، إلى أن كبار السن عليهم أن يصلوا في منازلهم في ظل انتشار فيروس كورونا، وبإذن الله سيحصلوا على الثواب كاملًا من الله عز وجل.



