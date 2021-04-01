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نجم ميلان مطلوب في برشلونة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني أبدى إهتمامه بأحد نجوم الدفاع في ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن ميلان يسعى لبيع الإيطالي أليسيو رومانيولي نجم وقائد ميلان بسبب تراجع مستواه وأخطائه الكثيرة ويُرغب في التعاقد بشكل دائم مع الإنجليزي فيكايو توموري المعار من تشيلسي الإنجليزي ليكون بديلاً له.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة ربما يتجه لخيار التعاقد مع روناميولي ليحل مكان الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يبحث له النادي عن مخرج في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن برشلونة يأمل أن يستعيد رومانيولي البالغ من العمر 26 عاماً مستواه في حال إنضمامه إلى صفوفه  ليتم الاعتماد عليه في تشكيلة النادي الكتالوني.
 

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