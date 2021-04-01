جولة مثيرة في الدوري الإنجليزي.. وصدامات قوية بين كبار البريمير ليج

ستكون الإثارة حاضرة في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بوجود قمتين الأولى بين ليستر سيتي ومانشستر سيتين والأخرى تجمع ليفربول بأرسنال.





ويسعى فريق "الثعالب" بقيادة بريندان رودجرز لوقف مد انتصارات "السيتيزنس"، حيث ينفرد مان سيتي بصدارة الجدول برصيد 71 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، وبـ15 نقطة عن ليستر، وحقق أبناء بيب غوارديولا الفوز في 9 من أصل آخر 10 جولات.





كما يأمل الفريق صاحب الضيافة في مواصلة نتائجه الإيجابية بالبطولة والحفاظ على مركزه الثالث بعيداً عن تشيلسي، رابع الترتيب، والذي يبتعد بـ20 نقطة كاملة عن السيتي.





في المقابل يرغب سيتي في إنجاز المهمة سريعاً وحسم لقب البريميير ليغ لصالحه والانتقام كذلك من الخسارة في لقاء الدور الأول أمام ليستر على أرضه 2-5.





بدوره يرغب مانشستر يونايتد في التشبث بأمله بالبطولة، ويرغب في تحقيق انتصاره الثالث ونيسان سلسلة التعادلات السابقة، حين يستضيف برايتون، الذي يصارع من أجل البقاء.





أما تشيلسي رابع الترتيب، فيسعى لضمان المركز المؤهل لدوري الأبطال، حيث سيستهل الجولة السبت على ملعبه ستامفورد بريدج أمام وست بروميتش ألبيون، الذي خطف منه نقطة تعادل في لقاءهما بالدور الأول (3-3).





ويأمل أبناء المدرب توماس توخيل في مواصلة النتائج الإيجابية وعدم الخسارة، حيث كانت آخر هزيمة لـ"البلوز" في 19 يناير أمام ليستر سيتي (2-0) ووقتها لم يكن المدرب الألماني قد تولى المسؤولية بعد خلفاً لفرانك لامبارد.





ومن بين أهم مباريات الجولة تبرز موقعة آرسنال وليفربول على إستاد الإمارات، حيث يحل "المدفعجية" في المركز التاسع بـ42 نقطة، ويرغبوا في الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لأوروبا، ويتفوق عليهم ليفربول بأربع نقاط ويحل في المركز السابع، بعيداً تماماً عن مستوى الفريق الموسم الماضي الذي اقتنص فيه لقب الدوري عن جدارة بعد طول غياب.





وسقط أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب في فخ الهزيمة 6 مرات خلال الجولات العشر الأخيرة، في المقابل استعاد آرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا توازنه وفاز مرتين وتعادل مثلهما في الجولات الأخيرة للبطولة، ليصعد في جدول الترتيب بعد فترة متعثرة من النتائج.





بينما سيحل وست هام يونايتد، خامس الترتيب، ضيفاً على وولفرهامبتون، الذي لم يذق طعم الانتصار خلال الجولات الأربع الماضية، بغية تحقيق انتصار قد يصعد به للمربع الذهبي على حساب تشيلسي.





وخلف وست هام بنقطة، يزور توتنهام سادس التتريب ملعب نيوكاسل يونايتد، ويرغب أبناء جوزيه مورينيو في تجاوز عثرة الخروج الأوروبي بانتصار خامس لهم في الجولات الست الأخيرة، لمواصلة المنافسة أوروبيا الموسم المقبل، وكذلك الإبقاء على حظوظ المدرب البرتغالي في الاستمرار مع "السبيرز".





وفي باقي مباريات الجولة: سيلعب ليدز يونايتد أمام شيفيلد يونايتد، ساوثهامبتون أمام بيرنلي، أستون فيلا أمام فولهام وإيفرتون أمام كريستال بالاس.



