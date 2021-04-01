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تعرف على مواعيد مباريات أهلي جدة في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:06 م
اهلي جدة
اهلي جدة
محمد نادر
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يدخل الأهلى السعودي شهر أبريل وهدفه تصحيح المسار بعد التعثرات التي شهدها في مارس الماضي، بتلقيه ثلاثة هزائم متتالية أمام ضمك بثلاثة أهداف لهدف، والنصر بهدفين لهدف، وتلقى هزيمة قاسية أمام الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتواجد الأهلي في المركز السابع برصيد 35 نقطة من 24 لقاء، استطاع الإنتصار في 10، وتعادل في 5، بينما تلقى الهزيمة في 9 مواجهات.

ويستهل النادي الأهلي مشواره في شهر أكتوبر باستضافة الرائد في تمام الثامنة إلا عشر دقائق مساء الخميس الثامن من أبريل الجاري على ملعب الجوهرة في إطار الاسبوع ال25 من الدوري السعودي للمحترفين.

قبل أن يطير الى إيران لمواجهة نادي الإستقلال في 15/4/2021، على ملعب ملعب آزادي ضمن منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

يعود بعدها الفريق السعودي ليستقبل نظيره الدحيل القطري في 18/4/2021 على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.

بعدها يحل أهلى جدة ضيفاً على الشرطة العراقي في المباراة المقرر إقامتها في 21/4/2021 ضمن الجولة الثالثة من البطولة ذاتها.

يعود بعدها النادي السعودي لمعقله لاستضافة الشرطه العراقي في 24/4/2021 ضمن إياب الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال آسيا، ويستقبل النادي الأهلي نظيره الإستقلال الإيراني في 27/4/2021 ضمن منافسات إياب الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويختتم النادي الأهلي مبارياته في شهر أبريل بمواجهة الدحيل القطري على إستاد عبدالله بن خليفة معقل نادي الدحيل في منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

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