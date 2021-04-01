التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية خلال دقائق أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.





وأكد التحالف العربي، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.





ووصف التحالف المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا بأنها جرائم حرب.





وقبلها بدقائق تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.





وذكر التحالف العربي- فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.





وأكد البيان استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



