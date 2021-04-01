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"ستاندرد.آند.بورز" يسجل مستوي قياسي بالختام

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الخميس، لسجل "ستاندرد آند بورز" مستوى قياسي بعد أن تخطي حاجز 4 آلاف نقطة، لأول مرة على الإطلاق.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاماً خلال الشهر الماضي، كما صعدت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لتحديث اللبنية التحتية تتجاوز تريليوني دولار.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 33153.2 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 4019.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.8 بالمائة إلى مستوى 13480.1 نقطة.

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