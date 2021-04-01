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تعرف على إجراءات كفالة طفل يتيم (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات كفالة طفل يتيم الذي يبلغ عددهم الإجمالي 11 ألف طفل، في 550 دورًا للرعايا على مستوى الجمهورية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن "كريم النسب" هو الوصف الأدق للطفل اليتيم، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة كبيرة للغاية من البرامج والأنشطة والخدمات، التي تؤهل الأطفال الأيتام حتى تتم تنشئتهم تربويًا واجتماعيًا وتعليميًا ورياضيًا وطبيًا.

وأشار مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقضايا كريمي النسب، موضحًا دار الرعايا أعم وأشمل من كلمة ملجأ الأيتام كما يطلق عليه في السابق.

وحدد محمود شعبان، إجراءات كفالة طفل يتيم بداية من طفل 6 أشهر حتى 8 سنوات، من خلال شروط وضوابط يتم التحقق منها من ضمنها أن يكون أحد الزوجين متعلمًا، ويقرأ ويتعلم ويكتب، وأن تتاح الكفالة بداية لمن يبلغ سن الـ 30 عاما، ويتم السماح للسيدة التي لم تتزوج أن تكفل طفل، ويجوز أن يأخذ الطفل لقب الأب أو العائلة والأم البديلة.

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