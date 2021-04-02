Advertisements
رئيس "فاركو للأدوية": مصر عالجت 4 ملايين مريض بفيروس سي
الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:58 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور شيرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن مصر عالجت 4 مليون و100 ألف مريض فيروس سي الفترة الماضية.
وأشار "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فصائية "المحور"، إلى أن توقف الهند عن تصدير خامات الأدوية بسبب كورونا كان إنذارًا لكي تبدأ في تصنيع الخامات محليًا.
هذا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements