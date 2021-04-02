Advertisements

رئيس "فاركو للأدوية": مصر عالجت 4 ملايين مريض بفيروس سي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور شيرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن مصر عالجت 4 مليون و100 ألف مريض فيروس سي الفترة الماضية.

وأشار "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فصائية "المحور"، إلى أن توقف الهند عن تصدير خامات الأدوية بسبب كورونا كان إنذارًا لكي تبدأ في تصنيع الخامات محليًا.

هذا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينه الدواء فيروس سي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

كهربا يبدأ التفكير في خطوة ما بعد الأهلي

منذ 41 دقيقة

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 12 ساعة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. السيسي يفتتح مدينة الدواء المجهزة بأحدث التكنولوجيا العالمية

عاجل.. السيسي يصل إلى مقر افتتاح مدينة الدواء

"القرآن الكريم" في مستهل فعاليات افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة

مرتديا "البالطو" الأبيض.. السيسي يتفقد مدينة الدواء المصرية

"يلا مع بعض".. السيسي يفتتح مدينة الدواء المصرية (فيديو)

رئيس هيئة الداوء: السيسي قال لي "اللي يشتغل معايا لازم يكون زي الفهد والنمر" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

01:33 ص

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة