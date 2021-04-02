رئيس "فاركو للأدوية": مصر عالجت 4 ملايين مريض بفيروس سي

قال الدكتور شيرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن مصر عالجت 4 مليون و100 ألف مريض فيروس سي الفترة الماضية.





وأشار "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فصائية "المحور"، إلى أن توقف الهند عن تصدير خامات الأدوية بسبب كورونا كان إنذارًا لكي تبدأ في تصنيع الخامات محليًا.





هذا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.



