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مصدر أمني ينفي اندلاع حريق في محل تجاري بالغردقة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، كما أوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب.

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