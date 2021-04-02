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وفاة شابين وإنقاذ 3 آخرين بعد وجبة سمك فاسدة في بورسعيد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء الريس
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استقبلت مستشفي السلام بورسعيد "الأميري سابقا" مساء الخميس، 5 حالات تسمم نتيجه تناول وجبة سمك فاسدة، على مركب داخل ميناء الصيد، حيث لقي اثنين منهم مصرعهما وجار إنقاذ ثلاثة آخرين.

وكان اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول خمس حالات تسمم لمستشفى السلام بورسعيد، ووفاة شخصين منهم، ونجاة ثلاثة آخرين جار محاولة إنقاذهم بمستشفى السلام بورسعيد.

وحصلت "الفجر" على أسماء الحالات التي أصيبت بالتسمم وهم: محمد كامل محمود 22 سنة، محمد السيد شاهين 22 سنة، أحمد إبراهيم محمود 22 سنة، السيد الغريب أبو العلا 21 سنة جثة هامدة، أحمد كامل عضروس 19 سنة جثة هامدة.

تم تحرير محضر والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى السلام لحين إصدار النيابة تصريح الدفن، والتحقيق في ملابسات الواقعة.

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