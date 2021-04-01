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إحباط ترويج 43 كيلو مواد مخدرة وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري، بحوزة 140 متهم، (324) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، (205) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80544) حكم قضائي متنوع بإجمالي (6570) محكوم عليهم.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات، ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (21) حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (230) قضية مخدرات، بإجمالي (253) متهم، ضُبط خلالها 43 كيلو مواد مخدرة، (2421) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (34) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (25) متهم وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (272) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (3 دراجات نارية، سيارة)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (23661) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

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