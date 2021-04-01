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الدبيبة: إلغاء جميع القرارات الصادرة بعد 10 مارس من حكومتي الوفاق والمؤقتة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
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 قررت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد يوم 10 مارس، تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.

ويشمل القرار التغييرات التي صدرت خلال اللحظات الأخيرة من الحكومتين السابقتين في بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة، والتي اعتبرتها حكومة دبيبة مخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة.

وفي وقت سابق تعهد رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبد الحميد الدبيبة، بإطلاق حملة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلاده، موجهًا انتقادات لاذعة لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد-19 في عهد الحكومة الماضية.

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