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والد النني يكشف حقيقة انتقال نجله إلى الأهلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال ناصر النني، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، إن نجله اجتهد من أجل الوصول إلى التجربة التي يخوضها في الدوري الإنجليزي في الوقت الجاري.

وأكد ناصر النني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نجلي اجتهد وتعب كثيرًا ويجب تقديم الدعم له في الوقت الجاري والمقبل".

وتابع: "محمد النني لم يعتاد نهائيًا الحديث أو الإعتراض نهائيًا طوال مصيرته، ودائما بيتقاله ألعب بيلعب، متلعبش متلعبش وهو لا يعترض نهائيًا على قرار أي مدرب طوال مسيرته".

وعلق ناصر النني، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، على أمنية نجله باختتام مسيرته داخل النادي الأهلي بإعتباره أحد لاعبي قطاع الناشئين في الأهلي.

وأكد ناصر النني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" تعليقًا على عودة النني للأهلي: "أتمنى أن يستمر نجلي في آرسنال".

وتابع: "لو نجلي تلقى عروض في المرحلة المقبلة وطلب منه الآرسنال التجديد فإنه سيفضل التجديد للنادي الإنجليزي".

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