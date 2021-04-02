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حواس يكشف تفاصيل الموكب الأول لنقل المومياوات: دخلت القاهرة على أنها سمك مملح

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:15 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
أمنية فوزي
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن 10 من المومياوات المنتظر نقلها كانت في خبيئة الدير البحري، موضحًا أن نقل المومياوات في فيلم "المومياء: يوم أن تحصى السنين" هو الموكب الأول لنقل المومياوات في التاريخ، كما أن عائلة عبد الرسول كانت تتاجر في المومياوات الملكية فور اكتشافها.

وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن رحلة نقل المومياوات في النيل استمرت لـ3 أيام، مشددًا على أن الجمارك على النيل رفضت دخول المومياوات إلى القاهرة، لعدم الاعتراف بلفظ مومياء، متابعًا: "المومياوات الملكية دخلت مصر على أنها سمك مملح".

وأوضح عالم الآثار أن عملية النقل هذه هي الأولى للمومياوات وكانت في القرن الثامن عشر، مشيرًا إلى أن هذه المومياوات التي ستنقل إلى متحف الحضارة يوم السبت هي التي دخلت مصر على أنها سمك مملح.

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