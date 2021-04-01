تفاصيل إصابة راموس وحقيقة غيابه عن مباراة ليفربول









تصدر اللاعب سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدرد والمنخب الإسباني، تريند محرك البحث جوجل، عقب تداول أنباء عن إصابته وغيابه عن مباريات فريقه المقبلة.





إصابة راموس





وتساءل عشاق "الملكي" عن حقيقة إصابة المدافع راموس ومدة غيابه، حيث ظهر منذ أيام وهو يحمل سلسلة حديدية في إشارة لاستعداده للمباريات القادمة.





تفاصيل إصابة راموس





من جانبه، أكد فريق ريال مدريد الإسباني خبر إصابة مدافعه الدولي راموس مشيراً إلى إصابته في العضلة الداخلية للساق اليسرى، بعدما أجرى العديد من الفحوصات.





فحوصات على قدم راموس





وأوضح المركز الأعلامي للملكي، أن راموس سيخضع للعديد من الفحوصات لمعرفة آخر تطورات إصابته، وحينها سيتم الكشف عن مدة غيابه.





أسباب إصابة راموس





وبدوره، أوضح راموس أنه شعر بإصابة في التدريبات التي خاضها عقب مواجهة كوسوفو، وذلك من خلال تعليق على صورة له عبر "إنستجرام"، متحسراً على سوء الحظ الذي سيحرمه من المواجهات القادمة.





مدة غياب راموس





وأشارت العديد من الصحف إلى أن راموس من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لقرابة شهر، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة "الكلاسيكو" في الليجا، وكذلك مباراتي ليفربول في دوري الأبطال.





راموس ومحمد صلاح





وتناولت الجماهير المصرية إصابة راموس بسيل من السخرية، نظرا للواقعة التي جمعته بالنجم المصري محمد صلاح الذي وقع أرضا بعد تعمد المدافع الإسباني إصصابته، في المواجهة الماضية التي جمعت بين الريدز والملكي.



