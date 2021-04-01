Advertisements

نشرة حوادث الفجر: جيران فتاة المرج يكشفون حقيقة سحلها وخطيبها

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

مصدر أمني ينفي اندلاع حريق في محل تجاري بالغردقة

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

كثافات مرورية بطريق البدرشين إثر وقوع حادث مروري

ظهرت كثافات مرورية، بطريق البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، إثر وقوع حادث مروري، بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائدي السيارتين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في إندلاع حريق داخل إحدى الشقق، بقرية برطس، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع عامل وزوجته وابنتيهما، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

"شوفناهم في وضع مخل".. جيران فتاة المرج يكشفون لـ"الفجر" حقيقة سحلها وخطيبها (فيديو وصور)

تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فتاة المرج وخطيبها من قبل بعض الجيران، كشفتها الحاجة دنيا إحدى سكان المنطقة في مستهل حديثها مع بوابة الفجر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

بلاغ بالعثور على جثة طفل متحللة أعلى سطح عقار بالطالبية.. والشرطة تتفاجأ بحيوان نافق

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على حيوان نافق أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، اليوم الخميس، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

أخبار تهمك

نجم ميلان مطلوب في برشلونة

منذ 39 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من الأمان الزائف بعد التلقيح ضد كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

08:54 م

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

09:20 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة