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نشرة حوادث الفجر: جيران فتاة المرج يكشفون حقيقة سحلها وخطيبها
الخميس 01/أبريل/2021 - 11:29 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
مصدر أمني ينفي اندلاع حريق في محل تجاري بالغردقة
نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
كثافات مرورية بطريق البدرشين إثر وقوع حادث مروري
ظهرت كثافات مرورية، بطريق البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، إثر وقوع حادث مروري، بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائدي السيارتين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)
كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في إندلاع حريق داخل إحدى الشقق، بقرية برطس، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع عامل وزوجته وابنتيهما، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"شوفناهم في وضع مخل".. جيران فتاة المرج يكشفون لـ"الفجر" حقيقة سحلها وخطيبها (فيديو وصور)
تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فتاة المرج وخطيبها من قبل بعض الجيران، كشفتها الحاجة دنيا إحدى سكان المنطقة في مستهل حديثها مع بوابة الفجر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
بلاغ بالعثور على جثة طفل متحللة أعلى سطح عقار بالطالبية.. والشرطة تتفاجأ بحيوان نافق
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على حيوان نافق أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، اليوم الخميس، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
مصدر أمني ينفي اندلاع حريق في محل تجاري بالغردقة
نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
كثافات مرورية بطريق البدرشين إثر وقوع حادث مروري
ظهرت كثافات مرورية، بطريق البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، إثر وقوع حادث مروري، بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائدي السيارتين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)
كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في إندلاع حريق داخل إحدى الشقق، بقرية برطس، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع عامل وزوجته وابنتيهما، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"شوفناهم في وضع مخل".. جيران فتاة المرج يكشفون لـ"الفجر" حقيقة سحلها وخطيبها (فيديو وصور)
تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فتاة المرج وخطيبها من قبل بعض الجيران، كشفتها الحاجة دنيا إحدى سكان المنطقة في مستهل حديثها مع بوابة الفجر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
بلاغ بالعثور على جثة طفل متحللة أعلى سطح عقار بالطالبية.. والشرطة تتفاجأ بحيوان نافق
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على حيوان نافق أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، اليوم الخميس، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
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