غموض حول موقف انضمام نجم الأهلي للمنتخب الأوليمبي

هناك حالة من الغموض بشأن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو التي ستقام الصيف المقبل.





حيث كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الأولمبي، أن مشاركة محمد الشناوي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو غير محسومة حتى الآن.





وأكد المصدر، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لازال في مرحلة التفكير حول ضم الشناوي من عدمه، خاصة مع ظهور حراس المنتخب الأولمبي بشكل مميز مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح المصدر، أن تألق الثلاثي محمد صبحي مع الاتحاد السكندري، ومحمود جاد مع إنبي، وعمر رضوان مع أسوان، يجعل شوقي غريب يفكر في استبعاد فكرة ضم الشناوي لأولمبياد طوكيو، حتى يستفيد بمقعده لمركز آخر ضمن ثلاثي الكبار.



