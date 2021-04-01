Advertisements

بايرن ميونخ يخطط لخطف نجم توتنهام

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح موقع Football Insider البريطاني أن بايرن ميونخ مستعد للتحلي بالصبر في سعيه وراء الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن سون ينتهي عقده مع توتنهام في صيف 2023 وقد عرض عليه النادي الإنجليزي عقداً جديد طويل الأمد وينتظر توتنهام رد النجم الكوري الجنوبي.

وأفاد الموقع البريطاني بأن سون البالغ من العمر 28 عاماً يلعب في توتنهام منذ عام 2015 قادماً من ليفركوزن الألماني وخاض مع النادي اللندني حتى الآن 270 مباراة وسجل 103 هدفاً وصنع 63 هدف آخرين.

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ميلان مطلوب في برشلونة

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من الأمان الزائف بعد التلقيح ضد كورونا

منذ 39 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

08:54 م

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

09:20 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة