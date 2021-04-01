بايرن ميونخ يخطط لخطف نجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وألمح موقع Football Insider البريطاني أن بايرن ميونخ مستعد للتحلي بالصبر في سعيه وراء الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام.





وأشار الموقع البريطاني إلى أن سون ينتهي عقده مع توتنهام في صيف 2023 وقد عرض عليه النادي الإنجليزي عقداً جديد طويل الأمد وينتظر توتنهام رد النجم الكوري الجنوبي.





وأفاد الموقع البريطاني بأن سون البالغ من العمر 28 عاماً يلعب في توتنهام منذ عام 2015 قادماً من ليفركوزن الألماني وخاض مع النادي اللندني حتى الآن 270 مباراة وسجل 103 هدفاً وصنع 63 هدف آخرين.



