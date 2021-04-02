Advertisements

نجم مانشستر يونايتد يمتدح سولشاير

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال سكوت مكتوميناي لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن النتائج المتذبذبة تسببت في عرقلة مسيرة فريقه هذا الموسم، لكنه أشاد بالنرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق مؤكدا أن فريقه يتطور تحت قيادته.

كان مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير، قد خرج من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليستر سيتي وذلك قبل التوقف الدولي، ليتلقى الفريق خسارته الأولى خارج ملعبه في 30 مباراة.

كما خرج الفريق من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، على يد مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ورغم ذلك فإن مانشستر يونايتد واصل طريقه في بطولة الدوري الأوروبي حيث وصل إلى دور الثمانية عقب فوزه على ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ32 وميلان الإيطالي في دور الستة عشر، ليضرب موعدا مع غرناطة الإسباني، في الوقت الذي يحتل فيه الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة له، لكن مكتوميناي يعتقد أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.

وقال مكتوميناي في تصريحات لشبكة "إي اس بي إن" التليفزيونية: "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب إمكانيات عالية للغاية".

وأضاف: "الناس يتناسون سريعا إمكانياتنا العالية، وذلك بسبب نتائجنا المخيبة في بعض الأحيان، هذا الفريق يتطور، ولا أعتقد أن هذا الوقت مناسب للذعر أو المخاوف".

وشارك مكتوميناي في 39 مباراة مع الفريق في كل البطولات هذا الموسم، وهو أكثر موسم يشارك فيه بالنسبة لعدد المباريات منذ ظهوره الأول مع الفريق في موسم 2016 / 2017.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سولشاير الدورى الإنجليزي الابطال

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن تمثال رمسيس الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

نجم ميلان مطلوب في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

غموض حول موقف انضمام نجم الأهلي للمنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 14 دقيقة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

لوكاكو: لا يوجد أي مبرر لعدم بقاء سولشاير

سولشاير يتخلى عن نجم مانشستر يونايتد

بيراندي: مانشستر يونايتد سار على خطى ريال مدريد

مانشستر يونايتد يصر على التعاقد مع نجم برشلونة

بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يتخلى عن نجمي الفريق

مانشستر يونايتد يستقر على رحيل نجم الفريق في الصيف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

08:54 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة