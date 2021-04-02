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قبل موقعة المريخ.. تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير النادي الأهلي، المواجهة الهامة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والمريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره المريخ السوداني، يوم السبت المقبل الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز أمام المريخ السوداني، في موقعة السبت، من أجل تأكيد تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

1- سيمبا برصيد 10 نقاط
2- الأهلي برصيد 7 نقاط
3- فيتا كلوب برصيد 4 نقاط
4- المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة

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