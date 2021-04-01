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أمانة تبوك تطلق حملة توعوية لأفراد المجتمع بالشراكة مع متطوعيها

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم، حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع في المتنزهات العامة والحدائق، بمشاركة فريقها التطوعي، من خلال التأكيد على مرتادي المتنزهات العامة والحدائق بمدينة تبوك، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية أثناء تنزههم.
وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي مع استمرار جهودها في تعزيز دورها المجتمعي لتفعيل بادرة " التزامنا وقاية " بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات لنشر الوعي للوقاية من كورونا، مبينةً أنها تعكف على تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، التي من شأنها تعزيز الثقافة التوعوية المانعة لانتشار الفيروس، والمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، انطلاقًا من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ونقل شعور المسؤولية لكل فرد تجاه الوطن، والإشراف على الأعمال الرقابية لزوار المجمعات التجارية، وعملية التنظيم ومدى التزام المتسوقين بالتباعد الاجتماعي في المحال وغيرها من المواقع وأماكن التجمع.

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