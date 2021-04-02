حصاد وزارة البيئة في أسبوع| إطلاق منصة "دوّرلبكرة" وإعلان اليوم المصري لإعادة التدوير

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض " يوم السبت الماضي.





وأكدت وزيرة البيئة أن المبادرة جاءت هذا العام تحت شعار " عبر بصوتك عن الطبيعة " وهى حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم الى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، وذلك تضامنًا مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى المبادرة، حيث وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3،5 مليار شخص





إعلان اليوم المصرى لإعادة التدوير لأول مرة

وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت وزيرة البيئة ان هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان لابد ان يرسخ فى اذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لاعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللاجيال القادمة.





وأضافت ياسمين فؤاد أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكيةمن خلال العمل معًا، لانشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد.









وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة يناقشان الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالقاهرة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يوم الإثنين الماضي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، لعرض آخر مستجدات العمل في البنية التحتية للمناطق الأربع لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، وما تم الانتهاء الفعلي منه والأعمال المتبقية.





البيئة تعلن تُرحب مصر بمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

وفي نفس يوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة البيئة تُرحيب جمهورية مصر العربية بمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنها سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة ٤٠ مليار شجرة إضافية في المنطقة؛ بما يساهم في استعادة مساحة تعادل ٢٠٠ مليون هكتار من الأراضي المُتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو ٢.٥٪.





وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس الوضع الحالي لمنظومة النظافة بالمحافظة:

كما بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يوم الاثنين الماضي، الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث عرضت المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وموقف تنفيذ البنية التحتية لها، واستمعت للمشكلات التي تواجه المحافظة في رفع كفاءة منظومة النظافة.





ولفتت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاشراك هذا القطاع بشكل رسمي في منظومة إدارة المخلفات للاستفادة من خبراتهم وتوفيق أوضاعهم.





أول تحرك من وزارة البيئة بشأن السفينة الجانحة:

وعقدت الوزيرة اجتماعًا تنسيقيًا يوم الاثنين الماضي مع مسؤولي هيئة قناة السويس ومسؤولي وزارة البيئة لتسوية وبحث خطة الادارة البيئية لأزمة السفن الجانحة بقناة السويس.





وأشارت فؤاد إلى أن الاجتماع يهدف الى متابعة الوضع البيئي بقناة السويس والتنسيق مع هيئة قناة السويس وذلك لوضع خطة المسار السريع للاجراءات اللازمة لادارة البيئة بما في ذلك الاجراءات الاحترازية للحد من اي تاثير محتمل على البيئة البحرية بالقناة.





البيئة تطلق منصة بيبسيكو "دور لبكرة":

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منصة شركة بيبسيكو "دور لبكرة" للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.





وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الإفتراضية حول العمل المناخي:





وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتراضية حول العمل المناخي، أمس الأربعاء فى المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد" الذى تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.





وزيرا الزراعة والبيئة يبحثون تنمية الثروة السمكية خلال فترة توقف الصيد

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث الإيقاف المؤقت للصيد حفاظا على التوازن البيئي وتنمية وتكاثر الثروة السمكية خلال فترة التوقف من شهر ابريل حتى يونيو مع التأكيد على التزام كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف الصيد بالتعاون مع قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.





مكافحة التلوث البحري بالزيت