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زاهي حواس: أميرة إنجليزية هربت بعد رؤيتها لوجه مومياء رمسيس الثاني
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:27 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أنه استقبل الأميرة مارجرت أخت ملكة إنجلترا لقدرته على التحدث باللغة الإنجليزية، وأنه خلال تعريفها بمومياء رمسيس الثاني تفاجئت وغادرت المكان، متابعًا: "أول ما شافت مومياء رمسيس التاني جريت".
وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها رفضت مشاهدة وجه المومياء لما لها من رهبة، حيث إنها أكدت بأن وجه الإنسان لابد النظر اليه بإحترام وتقدير.
وأوضح أن الرئيس السابق أنور السادات طالب بتغطيه أوجه المومياوات أو عودتها إلى مقابرهم مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا تسبب في إغلاق قاعة المومياوات حتى عام 1989.
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