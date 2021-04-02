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رئيس "مدينة الدواء": العنصر البشري لدينا قليل للغاية (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:26 ص
مدينة الدواء
مدينة الدواء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، إن مدينة الدواء المصرية هى مدينة متكاملة تطبق أعلى معايير التكنولوجيا، ومعايير الجودة.

وأشار "ممدوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم بناء هذا الصرح ليكون أحد أذرع الدولة لتوفير الدواء وبسعر مناسب للمواطنين، لافتا إلى ان التدخل البشري في عملية الإنتاج بمدينة الدواء قليل للغاية.

وأكد التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية أن كل الماكينات الموجودة في هذا الصرع الطبي على أعلى مستوى، وبها كاميرات اتوماتيكية لرصد أي منتج غير مطابق للمواصفات، لافتا إلى أنهم استعانوا بأفضل ما يكون لدى الدول فيما يتعلق بصناعة الدواء، منوها بأنهم يطمحون ليكون مركز إقليمي للشركات التي ليس لها مصانع.

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