رئيس "مدينة الدواء": العنصر البشري لدينا قليل للغاية (فيديو)

قال الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، إن مدينة الدواء المصرية هى مدينة متكاملة تطبق أعلى معايير التكنولوجيا، ومعايير الجودة.





وأشار "ممدوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم بناء هذا الصرح ليكون أحد أذرع الدولة لتوفير الدواء وبسعر مناسب للمواطنين، لافتا إلى ان التدخل البشري في عملية الإنتاج بمدينة الدواء قليل للغاية.



