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تعرف على مواقيت الصلاة في رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:43 م
مواقيت الصلاة في رمضان 2021
مواقيت الصلاة في رمضان 2021
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مواقيت الصلاة في رمضان 2021 .. أيام قليلة تفصلنا عن حلول أفضل شهور العام، وهو شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

مواقيت الصلاة في رمضان 2021

ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة في رمضان 2021 والموافق 1442 هجرياً، من أجل الحفاظ على تأديتها في مواعيدها، والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة.

مواقيت الصلاة في رمضان 2021 وأول الأيام

ويترقب المسلمون في كل بقاع الأرض رؤية هلال شهر رمضان نظرا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين، ما يدفعهم للبحث عن مواقيت الصلاة في رمضان 2021 وكذلك عدد ساعات الصوم.

أول أيام الشهر و مواقيت الصلاة في رمضان 2021

وأوضح خبراء الفلك أن أول أيام رمضان 2021 سيوافق الـ13 من أبريل الجاري، وأن الـ12 من مايو المقبل، هو آخر أيامه وهي وقفة عيد الفطر المبارك.

مواقيت الصلاة في رمضان 2021

الفجر  4:00 صباحاً.

الظهر 11:55 صباحاً.

العصر      3:30 مساءً.

المغرب    6:21  مساءً.

العشاء     7:42 مساءً. 

وذلك بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على أن تكون صلاة التراويح عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة.

أقصر أيام رمضان 2021 في عدد ساعات الصوم

من جانبه، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2021 ستكون قرابة الـ14 ساعة و21 دقيقة، وهو يعد أقصر أيام شهر رمضان المبارك في عدد ساعات الصيام.

رمضان 2021- 1442هـ

ويأمل المرء المسلم في الاستفادة القصوى من شهر رمضان المبارك، فيقضيه في تلاوة القرءان، وأداء الصلاة في أوقاتها ومجاهدة النفس، من أجل أن يخرج من الشهر كيوم ولدته أمه.


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