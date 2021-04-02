هيئة الدواء: بدأنا توريد جهاز التنفس الصناعي المصري للمستشفيات

قالت الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، إن فكرة تصنيع جهاز تنفس صناعي مصري، بدأت من خلال مجموعة عمل بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، قبل ظهور فيروس كورونا في مصر.





وتابعت "المنير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن تصنيع جهاز تنفس صناعي مصر، يأتي في إطار العمل على موجهة الأزمات الموجودة في العالم بسبب نقص اجهزة التنفس الصناعي.



