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أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021.. المعدن الأصفر يربح 7 جنيهات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
شريف بدر
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تعافى مستمر في أسعار الذهب بالاسواق المحلية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع جرام المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 865.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 757جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 648.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6056 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

كما ارتفع النشاط الصناعي الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 37 عاماً خلال الشهر الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة إنفاق بقيمة تريليوني دولار على البنية التحتية في الولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد ما بعد الوباء.

عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمائة، ما يعادل 12.80 دولار ليصل إلى مستوى 1728.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.93.

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