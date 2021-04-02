علي عوف: مصر أصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من صناعة الأدوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تكاليف إنتاج المادة الفعالة للأدوية باهظة للغاية، لافتًا إلى أن مصرأصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من صناعة الأدوية.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فصائية "المحور"، أن المواد الفعالة التي مر على إنتاجها 20 عامًا يمكن إنتاجها دون الرجوع للشركات المنتجة.



