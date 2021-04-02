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علي عوف: مصر أصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من صناعة الأدوية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:00 ص
علي عوف
علي عوف
أمنية فوزي
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تكاليف إنتاج المادة الفعالة للأدوية باهظة للغاية، لافتًا إلى أن مصرأصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من صناعة الأدوية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فصائية "المحور"، أن المواد الفعالة التي مر على إنتاجها 20 عامًا يمكن إنتاجها دون الرجوع للشركات المنتجة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، مدينة الدواء الجديدة ستحافظ على ضبط سوق الدواء في مصر، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز العاشر عالميًا في مجال أبحاث الأدوية.

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مدينه الدواء مدينة الدواء الجديدة صناعه الادويه

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