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وكيل أول "الصحفيين": النقابة بذلت مجهود ضخم من أجل الحفاظ على سلامة الزملاء

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:04 ص
جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، والمرشح لعضوية المجلس "فوق السن"، إن النقابة بذلت مجهود ضخم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وحرصت على توفير كميات ضخمة من الكحول والكمامات الطبية للمشاركين، وعقد العمومية بمكان مفتوح، وأيضًا توزيع لجان التصويت بمسافات كافية.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن صحة وسلامة الزملاء هي الأساس، وأهم من أي استحقاق انتخابي، متوقعًا أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور عدد كبير من الزملاء ممن لهم حق التصويت؛ نظرًا أن الصحفيون فئة على وعي كامل بحقوقها، وضرورة المشاركة بالانتخابات، ومناقشة قضاياها، والاحتفال بـ"عُرس ديمقراطي" يعبر عن اختياراتها، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا الزملاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات اللجنة المشرفة.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد اليوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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