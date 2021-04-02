المكان مؤهل لاستقبالكم وحضوركم واجب.. رسائل طمأنة من المرشحين بانتخابات "الصحفيين" للعمومية
تعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة
الصحفيين هذه المرة هي الأصعب؛ نظرًا أنها تأتي في ظروف استثنائية نشهدها لأول
مرة، بثت شيئًا من الخوف في أنفس أعضاء الجمعية العمومية، خاصة وأننا على شفا
الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وسقوط عدد من الزملاء في أنيابه.
حالة من التخبط عاشها مجلس نقابة الصحفيين، وعلى رأسه اللجنة المشرفة على الانتخابات، بين مطالب بالتأجيل، وأخرى بالانعقاد في مكان مفتوح، انتهت بحكم محكمة حصلت عليه النقابة، بسلامة إجرائها بنادي المعلمين بالجزيرة، والذي أعطى للنقابة بارقة أمل جديدة، خاصة وأنه على مساحة واسعة تسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وبعد أن زار المرشحون بالانتخابات نادي المعلمين، بعثوا رسائل طمأنة للزملاء، بضرورة المشاركة بانعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، وذلك بعد التأكد من توفير كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم.
جمال عبدالرحيم: النقابة بذلت
مجهود ضخم من أجل الحفاظ على سلامة الزملاء
وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول
النقابة، والمرشح لعضوية المجلس "فوق السن"، إن النقابة بذلت مجهود ضخم
من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وحرصت على توفير كميات ضخمة من الكحول والكمامات
الطبية للمشاركين، وعقد العمومية بمكان مفتوح، وأيضًا توزيع لجان التصويت بمسافات
كافية.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن صحة وسلامة الزملاء هي الأساس، وأهم من أي استحقاق انتخابي، متوقعًا أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور عدد كبير من الزملاء ممن لهم حق التصويت؛ نظرًا أن الصحفيون فئة على وعي كامل بحقوقها، وضرورة المشاركة بالانتخابات، ومناقشة قضاياها، والاحتفال بـ"عُرس ديمقراطي" يعبر عن اختياراتها، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا الزملاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات اللجنة المشرفة.
مبادرة من عمرو بدر للحث على
المشاركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية
وقال عمرو بدر عضو مجلس النقابة، والمرشح لعضوية المجلس "تحت السن"، إن حياة
الزملاء وسلامتهم أهم من أي انتخابات، مطالبًا إياهم بمراعاة الالتزام بكافة
الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة، مؤكدًا أن المرشحين
بالانتخابات شركاء مع اللجنة المشرفة في مساعدة الزملاء على تطبيق الإجراءات، وأن
يكونوا رقيبًا طوال الوقت على ذلك.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن انعقاد الانتخابات بنادي المعلمين يعطي فرصة جيدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، أفضل من مقر النقابة أو حتى السرادق الذي كان من المعتاد أن يكون بشارع عبدالخالق ثروت، لافتًا إلى أنه سيقوم بمبادرة لحث الزملاء على المشاركة والالتزام، وذلك عن طريق توزيع كمامات مجانية خلال الانتخابات، وتابع: "توقعاتي أن الجمعية العمومية ستكتمل، وأقول للزملاء هذا استحقاقكم، ومن يدلي بصوته عليه المغادرة وذلك منعًا للتجمعات، حياتكم أهم من أي انتخابات".
أبوالسعود محمد: المكان مؤهل
لاستقبالكم.. والنقابة وفرت كافة التجهيزات الطبية
وقال أبوالسعود محمد عضو مجلس النقابة سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس "تحت
السن"، إن نادي المعلمين مكان انعقاد الانتخابات مناسب لتطبيق الإجراءات
الاحترازية، وانتهت اللجنة المشرفة من كافة التجهيزات الطبية، من توفير للكمامات
والكحول وغير ذلك، فضلًا عن توزيع اللجان بشكل مناسب يضمن التباعد الاجتماعي بين
الزملاء.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المرشحين عليهم دور كبير في طمأنة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وحثهم على المشاركة، والحصول على استحقاقهم القانوني، مؤكدًا أنه سيقوم بتوزيع نحو 5 آلاف كمامة على الزملاء لمساعدتهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتابع: "النادي به خدمات متكاملة، يجب علينا أن نشارك بقوة من أجل التغيير الذي يقضي على أزماتنا، أتوقع أن تكتمل الجمعية العمومية غدًا، آملًا في الزملاء اختيار الأفضل".
مساعد الليثي: شعرنا باطمئنان
بعدما رأينا مقر انعقاد الانتخابات
وقال مساعد الليثي المرشح لعضوية المجلس "تحت السن"، إن المرشحين شعروا باطمئنان بعدما زاروا نادي
المعلمين اليوم؛ وذلك نظرًا لاتساع المكان، مما يُسهل تطبيق الإجراءات الاحترازية،
والتباعد الاجتماعي بين اللجان والزملاء، بالإضافة إلى كونه مكان مفتوح، مما يجعله
أفضل من مقر النقابة والسرادق.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت كل سُبل الحماية للصحفيين خلال المشاركة، مما يعطي لهم رسالة طمأنينة للمشاركة، مؤكدًا ضرورة الحشد للانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد، يعبر عن تطلعات الجمعية العمومية، ويخدم مصالحهم في وقت تزايدت أزمات المهنة كثيرًا.
داليا أبوشقة: اختيار نادي
المعلمين "صائب"
وقالت داليا أبوشقة المرشحة لعضوية
المجلس "تحت السن"، إن انعقاد الانتخابات بمقر نادي المعلمين هو اختيار
صائب؛ وذلك نظرًا لسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المكان، وهو ما قامت به
اللجنة المشرفة، فضلًا عن توافر كافة الخدمات، من مطاعم وكافيتريات، وحتى مساحات
للأطفال.
وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن حضور أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة أمر ضروري؛ نظرًا أن مجلس النقابة يحتاج إلى تجديد الدماء، مطالبة الزملاء بالتسجيل في كشوف العمومية والانصراف حتى بدء التصويت، وذلك منعًا للتزاحم والتجمعات، والالتزام بكافة إرشادات اللجنة المشرفة.
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