المكان مؤهل لاستقبالكم وحضوركم واجب.. رسائل طمأنة من المرشحين بانتخابات "الصحفيين" للعمومية

تعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين هذه المرة هي الأصعب؛ نظرًا أنها تأتي في ظروف استثنائية نشهدها لأول مرة، بثت شيئًا من الخوف في أنفس أعضاء الجمعية العمومية، خاصة وأننا على شفا الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وسقوط عدد من الزملاء في أنيابه.



حالة من التخبط عاشها مجلس نقابة الصحفيين، وعلى رأسه اللجنة المشرفة على الانتخابات، بين مطالب بالتأجيل، وأخرى بالانعقاد في مكان مفتوح، انتهت بحكم محكمة حصلت عليه النقابة، بسلامة إجرائها بنادي المعلمين بالجزيرة، والذي أعطى للنقابة بارقة أمل جديدة، خاصة وأنه على مساحة واسعة تسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وبعد أن زار المرشحون بالانتخابات نادي المعلمين، بعثوا رسائل طمأنة للزملاء، بضرورة المشاركة بانعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، وذلك بعد التأكد من توفير كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم.

