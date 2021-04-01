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رئيس الوزراء اليوناني يزور ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية الثلاثاء المقبل

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور ليبيا الثلاثاء المقبل، لإعادة افتتاح سفارة بلاده المغلقة منذ 6 أعوام في طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس لإعادة العلاقات الدبلوماسية، وفق وكالة فرانس برس.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، إلى طرابلس.

كما تأتي زيارة ميتسوتاكيس في أعقاب المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

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