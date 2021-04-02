"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

قال الدكتور آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن خطورة الموجة الجديدة من فيروس كورنا أنها تأتي في صورة جلطات سواء في المخ أو القلب، وهذا ما يفسر زيادة نسبة الوفيات.





وتابع "آدم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن البرتوكول الجديد لعلاج كورونا يشمل صرف أدوية للسيولة لتجنب الإصابة بالجلطات، مضيفًا أن البعض قد يشتكي من النسيان او فقدان الذاكرة، "الوش" بسبب حدوث تجلطات في بعض الشعيرات الدموية، كما أن ميكانية السمع تتأثر بلا شك.





وأشار استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن هناك الكثير من الإصابات التي تعاني من ضعف السمع بسبب كورونا، معقبًا: "أنا شفت حالات كثيرة جدًا ما بعد الإصابة بكورونا تعاني من ضعف السمع لمدة قد تمتد لعدو شهور".



