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نائب سفير مصر في الجزائر: لا يوجد جماهير فى لقاء الزمالك والمولودية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث المستشار هاني ديمتري نائب السفير المصري فى الجزائر، على وصول بعثة نادي الزمالك إلى الجزائر من أجل خوض مواجهة نادي مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا. 

وأكد المستشار هاني ديمتري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وفد من السفارة استقبل بعثة نادي الزمالك اليوم وتم إنهاء كافة الترتيبات".
وعن الحضور الجماهيري، أشار: "لا يوجد حضور جماهيري في المباراة بسبب إجراءات كورونا".

وتابع: "درجة الحرارة يوم المباراة ستصل إلى 11 درجة مئوية وهو طقس يسوده البرودة إلى حد ما ولكن أعتقد أن ذلك الجو غير مختلف كثيرًا عن القاهرة في الوقت الجاري".

وأتم: "بعثة نادي الزمالك ستغادر الجزائر مباشرة بعد المباراة على متن طائرة خاصة وهناك روح جميلة بين الفريقين".

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