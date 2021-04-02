ضياء رشوان: حالة الصحافة الآن ليست في صالح المهنة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الحالي والمرشح، إن مصر تعتبر مركزًا للصحافة والإعلام في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الصحافة هي الحرية والتنوع، ومصر بصحافة حرة متنوعة هي مصر أخرى.





وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فصائية "المحور"، أن حرية الصحافة تبدأ من حرية المعلومات، و"لدينا مشكلة في مصر وهي عدم وجود قانون لتداول المعلومات، والذي يندرج تحت حق المواطن في المعلومة، مطالبًا مجلس النواب بالإسراع في إصدار هذا القانون لأن ا لمعلومات الكاملة تغيب أحيانًا بسبب بعض المسؤولين".





وأكد أن الصحافة ليست للإشادة برئيس الجمهورية، وهذه قناعة رئيس الجمهورية، متابعًا: "لن نجد أي أفكار إبداعية بدون حرية الرأي وتداول المعلومات.. وغياب التنوع جزء من مشكلة الإعلام والصحافة"، منوهًا بأن الحالة الآن ليست إيجابية ولا في صالح المهنة.



