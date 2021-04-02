سفير مصر في السودان يكشف موقف حضور الجماهير مباراة الأهلي والمريخ





قال حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن ملعب مباراة الأهلي والمريخ السوداني جيد للغاية قبل مباراة يوم السبت المقبل.





وأكد حسام عيسى في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي محظوظ بسبب عدم ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الجاري، وأن درجة الحرارة مشابهة لدرجة الحرارة في القاهرة وهو الأمر الذي سيكون في صالح النادي الأهلي".





وتابع: "المريخ السوداني طلب حضور 1000 مشجع ولكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يرد على مسئولي النادي السوداني حتى الوقت الجاري".



