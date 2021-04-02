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أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

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