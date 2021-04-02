أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).