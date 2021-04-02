تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل

ينتظر عشاق نادي ليفربول الإنجليزي في جميع أنحاء العالم، مباريات الريدز في شهر أبريل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة دوري أبطال أوروبا.





البداية ستكون يوم السبت المقبل أمام نادي أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يواجه نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويوم السبت 10\4 يلتقي نادي ليفربول أمام أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يوم الأربعاء 14\4 يواجه نادي ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



