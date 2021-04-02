تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل

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تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل
الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:32 ص
غدير أحمد
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ينتظر عشاق نادي ليفربول الإنجليزي في جميع أنحاء العالم، مباريات الريدز في شهر أبريل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة دوري أبطال أوروبا.
البداية ستكون يوم السبت المقبل أمام نادي أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يواجه نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويوم السبت 10\4 يلتقي نادي ليفربول أمام أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يوم الأربعاء 14\4 يواجه نادي ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ثم يلتقي ليفربول أمام نظيره ليدز يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 19\4، قبل أن يختتم مواجهات شهر أبريل يوم 24 أمام نيوكاسل يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.
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