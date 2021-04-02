استشاري الأبحاث بواشنطن: اللقاح لا يقي من الإصابة بالفيروس لذا يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أشرف عمر الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، إن كل البيانات المتوفرة عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا عمرها 10 شهور، لافتا إلى أن اللقاح الذي يستخدم تقنية الفيروس المضعف أعراضه معروفة، واستخدمت في لقاح أخرى من قبل.





وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن لقاحات كورونا المتوفرة آمنة، ناصحا المواطنين بالحصول على اللقاح المتاح أمامهم، منوها بأن لقاح كورونا لا يقي من الإصابة بالكورونا بنسبة 100%، ولكن يقي من تدهور الحالة، ومن ثم يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.



