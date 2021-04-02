Advertisements

استشاري الأبحاث بواشنطن: اللقاح لا يقي من الإصابة بالفيروس لذا يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:40 ص
أشرف الفقي
أشرف الفقي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أشرف عمر الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، إن كل البيانات المتوفرة عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا عمرها 10 شهور، لافتا إلى أن اللقاح الذي يستخدم تقنية الفيروس المضعف أعراضه معروفة، واستخدمت في لقاح أخرى من قبل.

وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن لقاحات كورونا المتوفرة آمنة، ناصحا المواطنين بالحصول على اللقاح المتاح أمامهم، منوها بأن لقاح كورونا لا يقي من الإصابة بالكورونا بنسبة 100%، ولكن يقي من تدهور الحالة، ومن ثم يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وأضاف استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن أنه ثبت أن كفاءة اللقاحات ليست واحدة في كل دول العالم، حيث إن الكفاءة تختلف وفقا للقدرة المناعية للمجتمع، ولكن كلما زادت دائرة التلقيح زادت دائرة الخناق على السلالات الجديدة للفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

كهربا يبدأ التفكير في خطوة ما بعد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ يوم

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 22 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

استشاري مناعة بواشنطن: لقاح "موديرنا" دخل مرحلة التجارب النهائية

الإشراف على الأبحاث السريرية.. جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا

استشاري: يجب التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات

"الصحة العالمية": سنعلن نتيجة مراجعة 4 لقاحات لـ "كورونا" خلال أسبوعين

استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن: ترامب حصل على علاج بيولوجي خلال اصابته بكورونا

استشاري: الأشعة المقطعية أكثر دقة من المسحة لتحديد الإصابة بكورونا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة