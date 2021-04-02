نرمين زعزع لـ"الفجر الفني": لا تتزوجي من أجل كلمة "عانس".. وحكاية "مش هنفرح بيكي" بها عدة رسائل (حوار)





في البداية.. كيف كانت تجربتك فى حكاية "مش هنفرح بيكي"؟



ما الذي حمسك لخوض هذه التجربة ؟



تجسدين شخصية فتاة تتعرض للخيانة من زوجها وتقبل ذلك.. ما رأيك فى شخصيتها؟



هل تقبلين هذا الوضع فى حياتك؟







كيف كان تعاونك مع النجمة السورية جومانا مراد؟

التعاون كان ممتع وجميل جدا، لأن جومانا شخصية جميلة وبشوشة واجتماعية بشكل كبير، فعندما تعاملت معها، لم أشعر أنه أول تعاون بيني وبينها، وأنا سعيدة جدا بتجربتي معها.





ما الدروس المستفادة من شخصية "أماني" التى تقدمها جومانا مراد فى المسلسل؟

شخصية "أماني'" موجودة فى مجتمعنا بشكل كبير، وخاصة أن عقلية الناس اختلفت عن الماضي، فالآن سن الزواج أصبح كبير، والاستفادة من شخصية "أماني"، هى أن الفتاة لا ترضي بالزواج من أجل الزواج فقط، وحتى لا تسمع كلمة "عانس" من أحد.





ما تعليقك على أن الفتاة الناجحة في حياتها العملية فرصها قليلة فى الزواج ؟

ليس كذلك ولكن الفتاة الناجحة فى عملها لها خبرات فى الحياة واهتمامات أخري، فهى لها متطلبات معينة فى الشخص الذى سوف ترتبط بيه من حيث شخصيته وأفكاره، بعكس الفتاة التى لم تتعلم وتظل فى منزلها منتظرة الشخص الذي سوف يتزوجها، لذلك فهى ترضي بأي شخص، بعكس الفتاة الناجحة التى لها شخصية وعمل وطموح.





هل أنت تفضلين للفتاة الزواج عن حب أم زواج الصالونات ؟

أفضل الزواج عن حب، حتى يكون بين الطرفين مودة ورحمة وتفاهم وحب.





ما رأيك في فكرة الخمس حلقات ؟

الفكرة لطيفة جدا، لأنها بعيدة عن المط والتكرار فى الأحداث، فهى سريعة الإيقاع وتجذب انتباه المشاهد، كما إنها تواكب عصرنا هذا.





فى نهاية حديثنا.. ما الرسالة التى تريدين توجيهها لأي فتاة تأخرت عن الزواج ؟

رسالتي أن الزواج فى النهاية نصيب، ولكن على كل فتاة أن تتزوج من أجل نفسها وليس من أجل إرضاء الآخرين، لأن الناس لم يشعروا بها عندما تكون حياتها غير مستقلة مع زوج غير مناسب، فعل كل فتاة أن تتزوج شخص مناسب لها وليس مناسب من وجهة نظر الآخرين، وإذا لم تجد هذا الشخص، فهي من الأفضل ألا تتزوج.









لفتت الأنظار فور تقديمها شخصية "شيماء" فى حكاية "مش هنفرح بيكي" ضمن مسلسل "زي القمر"، حيث قدمت شخصية الصديقة المحبة لصديقتها، والزوجة التى تقبل بوضع الخيانة من أجل أولادها وحياتها.أجري "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة نرمين زعزع، لتكشف لنا تجربتها فى حكاية "مش هنفرح بيكي"، تعليقها على الزوجة التى تقبل الخيانة، تعاونها لأول مرة مع النجمة جومانا مراد، الرسالة التي تريد توجيهها لكل فتاة تأخرت عن الزواج.وإليكم نص الحوار:سعيدة جدًا بتجربتي فى حكاية "مش هنفرح بيكي"، لأن الحكاية ناقشت موضوع مهم بالنسبة للمرأة، وهو تأخر الزواج، والحكاية ضمنت عدة رسائل منها، عدم الزواج من أجل إرضاء الناس فقط، وعدم التدخل فى شئون الغير.أنا تحمست للمشاركة فى مسلسل "زي القمر"، ككل وليس الحدوتة فقط، لأن هذا العمل يناقش عدة قضايا مختلفة للمرأة، لم تناقش من قبل.شخصية "شيماء" موجودة فى حياتنا بشكل كبير، فهناك نماذج كثيرة من هذه الشخصية، تقبل وضع الخيانة وعدم المواجهة، لأنها تعيش فى مستوي عالى، ولا تقبل أن تخسر ذلك، وهناك من يقبل الخيانة ولا يواجه، لأنها ليس لديها مكان آخر غير منزل زوجها ولا تعمل.لا لن أقبل هذا الوضع، لأن أصعب شيء فى الحياة هى الخيانة.