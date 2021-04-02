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أستاذ بجامعة الأزهر: الرسول أباح الكذب في أربع مواضع فقط (فيديو)
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:25 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور عصام الروبي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن كذبة إبريل حرام حتى ولو على سبيل الهزار، مشيرًا إلى أن الإسلام أهتم بالصدق في كافة المراحل، ولذلك على المسلم أن يكون صادق في قوله وعمله وفي كل شيء.
وتابع "الروبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الكذب لا يمكن أن يكون أبدًا فيه خير، فالكذب يعني التهلكة، والسقوط في الهاوية، وينتقل الإنسان بالكذب إلى دائرة أبعد ما تكون عن الإنسانية، لافتَا ان الإسلام يعتبر الكذب المتعمد من الكبائر.
وأشار أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إلى ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بالكذب في أربع مواضع فقط، مثل الكذب الخفيف، فقد يكذب الطبيب على المريض مراعة لحالته النفسية، كما أن الكذب في الحرب مباح، لأن الكذب خدعة، كما أن الكذب يصلح لجبر الخواطر، كما ان يصلح في مغازلة الزوجة بالقول بأنها جميلة حتى إذا لم تكن جميلة.
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