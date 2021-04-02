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اليوم.. "الصحفيين" تعقد جمعيتها العمومية وانتخابات التجديد النصفي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:33 ص
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية، وانتخابات التجديد النصفي، لاختيار نقيب جديد و6 من أعضاء المجلس، وذلك بمقر نادي المعلمين بالجيزة.


ويتضمن جدول الأعمال، التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي لعامي 2019 و2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.


وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اشتراط وجود كارنيه النقابة، والبطاقة الشخصية، أو ما يحل محلها للإدلاء بالصوت، وضرورة ارتداء الكمامة الطبية، على أن تتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، وتوفير الكحول الطبي، بمقار تسجيل الحضور، واللجان، والمداخل، وأماكن التجمع، وتوفير كاشف للحرارة.

 

وقالت إن تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعند اكتمال الجمعية العمومية بحضور ربع الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة لمناقشة جدول الأعمال، بالسرادق المحدد بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

 

وتابعت: "عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، وتيسيرا على الزملاء يتم التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، ويستمر حتى السابعة مساء، ويتم المد ساعة في ساعة في حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام، ولا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية".

 

واستكملت: "الانتخابات ستجري في (32) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، بالإضافة إلى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بعدد كافي من مستشاري هيئة قضايا الدولة للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز، وعلى الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات، وتجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج، ويسمح بتواجد 3 مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية، بحد أقصى خلال التصويت وفي حالة زيادة العدد سيتم اجراء قرعة لاختيار 3 وفقا للقانون".

 

واستطردت: "في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة، وتعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم التالي، من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء، بنادي المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحة بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك".

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